У Харкові викрили шахрайську схему на мільйони

У Харкові шахраї ошукали людей на мільйони — як їх покарають
У Харкові шахраї ошукали людей на майже 6 мільйонів гривень. Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України.
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури у суботу, 4 жовтня.
Харків'яни ошукували людей через телеефіри з "ясновидцями"
Отже, прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України).
Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох мешканців міста — двох чоловіків та жінку. Вони організували схему дистанційного "цілительства" через популярну телепередачу.
Під вигаданими іменами спільники представлялися "ясновидцями" і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення "обрядів", які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, "знімати порчу" та приносити "зцілення".
Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі.
Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн гривень.
Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.
