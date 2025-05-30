Последний звонок в харьковской метрошколе — как учились дети

Праздник последнего звонка. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 30 мая тоже официально завершился учебный год - в условиях войны последний звонок для учеников прозвучал в так называемой метрошколе - лицее №61, где учебный процесс проходил в укрытиях под землей. Директор рассказал об особенностях обучения во время войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Обучение в метрошколе организовали в две смены, которые длились до 16:00. Уроки проходили 1-2 раза в неделю, в зависимости от количества учеников в классах. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, школьники охотно приходили на занятия и были довольны современными условиями, созданными в подземном укрытии.

Празднование последнего звонка. Фото: Новини.LIVE

Директор харьковского лицея №61 Максим Тристапшон отметил, что этот учебный год был чрезвычайно непростым из-за постоянных обстрелов, тревог и волнений. Но, по его словам, администрация планирует уже со следующего года улучшить качество обучения в метрошколе.

"На сегодняшний день мы должны завершить этот год. Проанализировать, какие были плюсы, может что-то будет удалось. И на следующий год, я думаю, какое-то улучшение будет 100%. Я думаю, что в первую очередь мы улучшим или увеличим количество учебного материала, который дети могут получить здесь", — отметил Тристапшон.

Он также рассказал, что наполняемость классов зависела от многих факторов: часть детей выехала за границу, другие остались в области. Поэтому формирование групп было гибким — учитывали как желание родителей, так и технические возможности заведения.

Напомним, для детей законодательством Украины предусмотрены некоторые льготы во время войны.

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