Останній дзвоник у харківській метрошколі — як навчались діти

Свято останнього дзвоника. Фото: Новини.LIVE

У Харкові 30 травня теж офіційно завершився навчальний рік — в умовах війни останній дзвоник для учнів пролунав у так званій метрошколі — ліцею №61, де навчальний процес відбувався в укриттях під землею. Директор розповів про особливості навчання під час війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Навчання в метрошколі організували у дві зміни, які тривали до 16:00. Уроки проходили 1-2 рази на тиждень, залежно від кількості учнів у класах. Попри складну безпекову ситуацію, школярі охоче приходили на заняття та були задоволені сучасними умовами, створеними в підземному укритті.

Святкування останнього дзвоника. Фото: Новини.LIVE

Директор харківського ліцею №61 Максим Тристапшон зазначив, що цей навчальний рік був надзвичайно непростим через постійні обстріли, тривоги та хвилювання. Але, за його словами, адміністрація планує вже з наступного року поліпшити якість навчання в метрошколі.

"На сьогоднішній день ми повинні завершити цей рік. Проаналізувати, які були плюси, може щось буде вдалося. І на наступний рік, я думаю, якесь покращення буде 100%. Я думаю, що в першу чергу ми покращимо або збільшимо кількість навчального матеріалу, який діти можуть отримати тут", — зазначив Тристапшон.

Він також розповів, що наповнюваність класів залежала від багатьох чинників: частина дітей виїхала за кордон, інші залишились в області. Тому формування груп було гнучким — враховували як бажання батьків, так і технічні можливості закладу.

Нагадаємо, для дітей законодавством України передбачені деякі пільги під час війни.

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