В Харькове люди оказались заблокированы после удара РФ

В Харькове ищут работников предприятия, в которое было попадание
Российские войска в субботу, 7 июня, нанесли удар по Харькову. На территории предприятия, куда попали оккупанты, заблокированы работники.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Атака на Харьков 7 июня
По данным прокуратуры, в Киевском районе на территории предприятия, по которому россияне нанесли удар, вероятно, заблокированы шесть работников.
Там уточнили, что сейчас связь с ними отсутствует. Продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, в результате российского обстрела среди пострадавших в Харькове есть младенец. Всего известно о шести раненых.
Также мы писали, что в результате попадания по частному дому в Киевском районе погиб человек.
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