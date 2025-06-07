В Харькове люди оказались заблокированы после удара РФ

Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские войска в субботу, 7 июня, нанесли удар по Харькову. На территории предприятия, куда попали оккупанты, заблокированы работники.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Атака на Харьков 7 июня

По данным прокуратуры, в Киевском районе на территории предприятия, по которому россияне нанесли удар, вероятно, заблокированы шесть работников.

Там уточнили, что сейчас связь с ними отсутствует. Продолжается поисково-спасательная операция.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в результате российского обстрела среди пострадавших в Харькове есть младенец. Всего известно о шести раненых.

Также мы писали, что в результате попадания по частному дому в Киевском районе погиб человек.