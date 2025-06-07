У Харкові люди опинилися заблоковані після удару РФ

У Харкові шукають працівників підприємства, в яке було влучання
Російські війська у суботу, 7 червня, завдали удару по Харкову. На території підприємства, куди влучили окупанти, заблоковано працівників.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Атака на Харків 7 червня
За даними прокуратури, у Київському районі на території підприємства, по якому росіяни завдали удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників.
Там уточнили, що наразі зв’язок із ними відсутній. Триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу серед постраждалих у Харкові є немовля. Загалом відомо про шістьох поранених.
Також ми писали, що внаслідок влучання по приватному будинку в Київському районі загинула людина.
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