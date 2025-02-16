В Харькове подрались соседи многоэтажки - решение суда

Решение суда. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Винницкой области

В Харькове состоялся суд относительно конфликта между соседями одного из домов. Они подрались, виновнику назначили общественные работы и выплату морального ущерба.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

10 июня 2024 года на лестничной клетке многоквартирного дома между соседями возник конфликт, в результате которого один из мужчин ударил другого по лицу, туловищу и рукам. Пострадавший получил телесные повреждения в виде синяков.

В то же время мужчина не признал свою вину и уточнил, что в тот день вышел на прогулку с семьей. Навстречу шли соседи, которые не уступили им дорогу, после чего возник конфликт.

По возвращении в квартиру он услышал шум от соседей, что мешало уложить ребенка спать. Его гражданская жена решила пойти к соседям, но те не открыли. А позже услышала ругань и оскорбления со стороны соседей на лестничной площадке.

Поэтому ее муж вылил ведро воды на гражданскую жену соседа, на что потерпевший ответил избиением. По словам обвиняемого, он воспринял это как нападение, поэтому замахнулся на соседа.

В материалах суда говорится, что по словам потерпевшего, после конфликта на улице ему пришлось оттирать дверь квартиры от нецензурной надписи.

"В это время обвиняемый со своей женой сказали, что будут разбираться. Он вылил воду на жену соседа, а тот — оттолкнул его от нее. После этого сосед ударил потерпевшего кулаками. От удара у него выпал зуб", — отметили в суде.

Решение суда

Для выяснения обстоятельств следователи просмотрели видеозаписи с камер наблюдения с лестничной клетки. Суд признал виновным уроженца Изюма, который избил соседа и назначил ему 80 часов общественных работ, а также обязал оплатить 7000 гривен моральной компенсации и расходы соседа на юриста.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который застрелил пенсионера на АЗС. Его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Также в столице назначили штраф мужчине, который ругался на представителей ТЦК и СП.