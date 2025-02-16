У Харкові побилися сусіди багатоповерхівки — рішення суду

Рішення суду. Ілюстративне фото: Господарський суд Вінницької області

У Харкові відбувся суд стосовно конфлікту між сусідами одного з будиків. Вони побилися, винуватцю призначили громадські роботи та виплату моральної шкоди.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

10 червня 2024 року на сходовому майданчику багатоквартирного будинку між сусідами виник конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків вдарив іншого по обличчю, тулубу та руках. Потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді синців.

Водночас чоловік не визнав свою провину та уточнив, що в той день вийшов на прогулянку з родиною. Назустріч йшли сусіди, які не поступилися їм дорогою, після чого виник конфлікт.

Після повернення до квартири він почув шум від сусідів, що заважало укласти дитину спати. Його цивільна дружина вирішила піти до сусідів, але ті не відчинили. А пізніше почула лайку та образи з боку сусідів на сходовому майданчику.

Тому її чоловік вилив відро води на цивільну дружину сусіда, на що потерпілий відповів побиттям. За словами обвинуваченого, він сприйняв це як напад, тому замахнувся на сусіда.

У матеріалах суду йдеться, що за словами потерпілого, після конфлікту на вулиці йому довелося відтирати двері квартири від нецензурного напису.

"У цей час обвинувачений зі своєю жінкою сказали, що будуть розбиратися. Він вилив воду на дружину сусіда, а той — відштовхнув його від неї. Після цього сусід ударив потерпілого кулаками. Від удару в нього випав зуб", — зазначили в суді.

Рішення суду

Для з'ясування обставин слідчі переглянули відеозаписи з камер спостереження зі сходової клітини. Суд визнав винним уродженця Ізюма, який побив сусіда та призначив йому 80 годин громадських робіт, а також зобов'язав сплатити 7 000 гривень моральної компенсації та витрати сусіда на юриста.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який застрелив пенсіонера на АЗС. Його направили на примусове лікування до психіатричної лікарні.

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