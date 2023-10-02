В Харькове произошел пожар на Привокзальной площади: что известно

Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар на Привокзальной площади в Харькове. Фото: t.me/kharkov_now

Спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко рассказал, что в результате пожара на Привокзальной площади в городе повреждены шесть киосков, два из них сгорели совсем. Возгорание произошло около 23:15 1 октября.

Об этом сообщает Суспильне.

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"Распространение огня уже остановили, сейчас проливают тлеющие конструкции. Общая площадь пожара, по предварительным подсчетам, составила 70 кв. метров. По состоянию на 00:00 информации о травмированных в результате пожара не было", — отметил Василенко.

Киоски были очень близко размещены к Укрпочте, однако спасателям удалось предотвратить распространение пожара дальше. В настоящее время пытаются установить причину инцидента.

Напомним, что в результате взрыва нефтепровода в поселке Стримба Ивано-Франковской области количество пострадавших возросло до девяти человек. По предварительным данным, двое детей и трое взрослых находятся в критическом состоянии с многочисленными ожогами, покрывающими более 70 процентов поверхности тела.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержан злоумышленник, подозреваемый в умышленном повреждении имущества. Мужчина поджег автомобиль соседа из-за конфликта.

Добавим, что в Одессе ликвидировали два пожара, возникших на открытой территории. Тушение осложнилось из-за отсутствия источника водоснабжения и порывистого ветра.