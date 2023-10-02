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У Харкові сталася пожежа на Привокзальній площі: що відомо

2 жовтня 2023 01:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Харкові сталася пожежа на Привокзальній площі: що відомо
Працівники ДСНС ліквідовують пожежу на Привокзальній площі в Харкові. Фото: t.me/kharkov_now
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник ДСНС Харківської області Євген Василенко розповів, що внаслідок пожежі на Привокзальній площі в місті зруйновані шість кіосків, два з них згоріли зовсім. Займання сталося близько 23:15 1 жовтня.

Про це повідомляє Суспільне.

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"Поширення вогню вже зупинили, зараз проливають конструкції, які тліють. Загальна площа пожежі, за попередніми підрахунками, склала 70 кв. метрів. Станом на 00:00 інформації про травмованих внаслідок пожежі не було", — зазначив Василенко.

Кіоски були дуже близько розміщені до Укрпошти, однак рятувальникам вдалося запобігти поширенню пожежі далі. Наразі намагаються встановити причину інциденту.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху нафтопроводу у селищі Стримба Івано-Франківської області кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. За попередніми даними, двоє дітей та троє дорослих перебувають у критичному стані з численними опіками, що покривають понад 70 відсотків поверхні тіла.

Також ми повідомляли, що в Одеській області затримали зловмисника, якого підозрюють в умисному пошкодженні майна. Чоловік підпалив автівку сусіда через конфлікт. 

Додамо, що в Одесі ліквідовували дві пожежі, що виникли на відкритій території. Гасіння ускладнилося через відсутність джерела водопостачання та поривчастий вітер.

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