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В Харькове произошел пожар в кафе — в ГСЧС показали последствия

23 мая 2024 10:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове утром 23 мая произошел пожар в кафе
Спасатель ликвидирует пожар в Харькове. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове утром, 23 мая, произошел пожар в кафе. Горела летняя площадка на площади 80 кв.м.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в Telegram.

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Пожар в кафе в Харькове

В 05:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Ярослава Мудрого в Харькове.

Последствия пожара в Харькове 23 мая
Последствия пожара в Харькове. Фото: ГСЧС

"Когда к месту происшествия прибыли спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части, горела летняя площадка кафе на площади 80 кв.м", — говорится в сообщении.

Пожар в Харькове 23 мая
Спасатель ликвидирует пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Огонь угрожал соседнему зданию, поэтому спасатели приложили максимум усилий, чтобы спасти его. 

Уже в 05:28 удалось локализовать пламя и в 05:51 полностью ликвидировать его. К счастью, люди не пострадали.

Спасатель ликвидирует пожар в Харькове 23 мая
Спасатель ликвидирует пожар в Харькове. Фото: ГСЧС
Пожар в кафе в Харькове 23 мая
Спасатель ликвидирует пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Сейчас причина возгорания выясняется.

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Пост ГСЧС в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль учительницы своего сына. Его уже задержали правоохранители.

Также 21 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.

Харьков
пожар
ГСЧС
кафе
спасатели

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