В Харькове произошел пожар в кафе — в ГСЧС показали последствия
В Харькове утром, 23 мая, произошел пожар в кафе. Горела летняя площадка на площади 80 кв.м.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в Telegram.
Пожар в кафе в Харькове
В 05:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Ярослава Мудрого в Харькове.
"Когда к месту происшествия прибыли спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части, горела летняя площадка кафе на площади 80 кв.м", — говорится в сообщении.
Огонь угрожал соседнему зданию, поэтому спасатели приложили максимум усилий, чтобы спасти его.
Уже в 05:28 удалось локализовать пламя и в 05:51 полностью ликвидировать его. К счастью, люди не пострадали.
Сейчас причина возгорания выясняется.
Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль учительницы своего сына. Его уже задержали правоохранители.
Также 21 мая в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.
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