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У Харкові сталася пожежа в кафе — у ДСНС показали наслідки

23 травня 2024 10:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові зранку 23 травня сталася пожежа в кафе
Рятувальник ліквідовує пожежу в Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові зранку, 23 травня, сталася пожежа в кафе. Горів літній майданчик на площі 80 кв.м.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області у Telegram.

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Пожежа в кафе у Харкові

О 05:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в кафе на вулиці Ярослава Мудрого у Харкові. 

Наслідки пожежі в Харкові 23 травня
Наслідки пожежі в Харкові. Фото: ДСНС

"Коли до місця пригоди прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, горів літній майданчик кафе на площі 80 кв.м", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в Харкові 23 травня
Рятувальник ліквідовує пожежу в Харкові. Фото: ДСНС

Вогонь загрожував сусідній будівлі, тому рятувальники доклали максимум зусиль, аби врятувати її. 

Вже о 05:28 вдалось локалізувати полум’я та о 05:51 повністю ліквідувати його. На щастя, люди не постраждали.

Рятувальник ліквідовує пожежу в Харкові 23 травня
Рятувальник ліквідовує пожежу в Харкові. Фото: ДСНС
Пожежа у кафе в Харкові 23 травня
Рятувальник ліквідовує пожежу в Харкові. Фото: ДСНС

Наразі причина загоряння з’ясовується.

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Допис ДСНС у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль вчительки свого сина. Його вже затримали правоохоронці.

Також 21 травня у селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.

Харків
пожежа
ДСНС
кафе
рятувальники

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