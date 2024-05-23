У Харкові сталася пожежа в кафе — у ДСНС показали наслідки
У Харкові зранку, 23 травня, сталася пожежа в кафе. Горів літній майданчик на площі 80 кв.м.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області у Telegram.
Пожежа в кафе у Харкові
О 05:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в кафе на вулиці Ярослава Мудрого у Харкові.
"Коли до місця пригоди прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, горів літній майданчик кафе на площі 80 кв.м", — йдеться у повідомленні.
Вогонь загрожував сусідній будівлі, тому рятувальники доклали максимум зусиль, аби врятувати її.
Вже о 05:28 вдалось локалізувати полум’я та о 05:51 повністю ліквідувати його. На щастя, люди не постраждали.
Наразі причина загоряння з’ясовується.
Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль вчительки свого сина. Його вже затримали правоохоронці.
Також 21 травня у селі Дитятки Київської області сталася пожежа в приватному житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули троє людей, у тому числі дитина.
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