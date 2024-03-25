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В Харькове произошел смертельный пожар в многоэтажке

25 марта 2024 05:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харькове произошел смертельный пожар в многоэтажке
Работник ГСЧС тушит пожар в доме. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате пожара в многоквартирном доме в Харькове в воскресенье, 24 марта, погибли два человека. Загорелась одна из квартир на первом этаже. Происходила эвакуация жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Харьковской области в Facebook.

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Пожар произошел на проспекте Победы в 12-этажном жилом доме. Когда спасатели прибыли, огонь уже охватил около 30 кв.м, распространившись на домашние принадлежности и мебель в квартире.

В Харькове произошел смертельный пожар в многоэтажке - фото 1
Спасатель при пожаре в Харькове. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV
В Харькове произошел смертельный пожар в многоэтажке - фото 2
Спасатели при пожаре в Харькове. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

"Очаг возгорания находился на кухне, где пожарные нашли тело погибшей 78-летней женщины. В результате горения образовалось сильное задымление лестничной площадки. Во время проведения разведки между 5-м и 6-м этажами спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Им оказался мужчина 2004 года" рождения", — сообщили в ГСЧС.

Также работникам службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти с помощью выдвижной пожарной лестницы 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком, которых сняли с окна второго этажа. Еще десять жителей эвакуировали из дома.

Психолог ГСЧС общается с мужчиной
Психолог ГСЧС общается с мужчиной. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV
Спасатели во время пожара в Харькове
Спасатели при пожаре в Харькове. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

К 22:00 пожар практически потушили, к чему были привлечены три отделения ГСЧС, куда вошли 16 спасателей, три автоцистерны и одна автолестница.

"С родственниками погибших работал психолог ГСЧС, оказывая им психологическую поддержку. Причина возникновения возгорания устанавливается", — добавили в ГСЧС.

Сгорела квартира в результате пожара в Харькове
Сгоревшая квартира в результате пожара в Харькове. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV
Пожарный гасит огонь в квартире в Харькове
Пожарный тушит огонь в квартире в Харькове. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Напомним, что во Львовской области в субботу, 23 марта, горела деревянная церковь. В ходе ликвидации огня произошел обвал куполов.

Также мы писали, что в Одессе 20 марта в квартире многоэтажки произошел пожар. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.

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