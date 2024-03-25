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У Харкові сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці

25 березня 2024 05:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Харкові сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці
Працівник ДСНС гасить пожежу в будинку. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок пожежі в багатоквартирному будинку в Харкові в неділю, 24 березня, загинуло двоє людей. Зайнялася одна з квартир на першому поверсі. Відбувалась евакуація мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Харківській області в Facebook.

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Пожежа сталася на проспекті Перемоги у 12-поверховому житловому будинку. Коли рятувальники прибули, вогонь вже охопив близько 30 кв.м, поширившись на домашні речі та меблі в квартирі.

У Харкові сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці - фото 1
Рятувальник під час пожежі в Харкові. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV
У Харкові сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці - фото 2
Рятувальники під час пожежі в Харкові. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

"Осередок займання знаходився на кухні, де вогнеборці знайшли тіло загиблої 78-річної жінки. Внаслідок горіння утворилось сильне задимлення сходового майданчика. Під час проведення розвідки між 5-м і 6-м поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Ним виявився чоловік 2004 року народження", — повідомили в ДСНС.

Також працівникам служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати за допомогою висувної пожежної драбини 31-річну жінку з дворічною дитиною, яких зняли з вікна другого поверху. Ще десятьох мешканців евакуювали з будинку.

Психолог ДСНС спілкується з чоловіком
Психолог ДСНС спілкується з чоловіком. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV
Рятувальники під час пожежі в Харкові
Рятувальники під час пожежі в Харкові. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

До 22:00 пожежу практично загасили, до чого були залучені три відділення ДСНС, куди увійшло 16 рятувальників, три автоцистерни та одна автодрабина. 

"З родичами загиблих працював психолог ДСНС, надаючи їм психологічну підтримку. Причина виникнення загоряння встановлюється", — додали в ДСНС.

Згоріла квартира внаслідок пожежі в Харкові
Згоріла квартира внаслідок пожежі в Харкові. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV
Пожежник гасить вогонь у квартирі в Харкові
Пожежник гасить вогонь у квартирі в Харкові. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Нагадаємо, що у Львівській області у суботу, 23 березня, горіла дерев'яна церква. Під час ліквідації вогню відбувся обвал куполів.

Також ми писали, що в Одесі 20 березня в квартирі багатоповерхівки сталася пожежа. На жаль, під час пожежі загинула господарка помешкання. 

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