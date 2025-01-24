Атака беспилотников на Харьков 24 января — подробности от Синегубова

Пожар в доме в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики снова обстреливают Харьков ударными беспилотниками. Вечером 24 января в одном из районов города произошел "прилет". Предварительно никто не пострадал.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Последствия атаки на Харьков 24 января

"Зафиксировали вражеский удар БпЛА в Харькове. Предварительно в Основянском районе в частном секторе. На эту минуту — без пострадавших", — отметил глава ОГА.

Синегубов призвал горожан быть осторожными, поскольку в области заметили вражеские дроны.

Сообщение Олега Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

В то же время информацию о "прилете" в Основянском районе подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. Он добавил, что детали выясняются.

Сообщение Игоря Терехова в Telegram. Фото: скриншот

Отметим, что сейчас в Харьковской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Опасность связана с угрозой ударных беспилотников РФ. Также традиционно "краснеют" временно оккупированная Луганская область и АР Крым.

Воздушная тревога в Украине 24 января. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 24 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину "шахедами". В частности, в результате обстрела в Киевской области разрушены дома, также есть погибшие и пострадавшие. В то же время на Львовщине в результате атаки был поврежден жилой дом и автомобиль. Мэр города Андрей Садовый раскрыл подробности последствий обстрела.

Добавим, что из-за удара РФ по Запорожью в ночь на 23 января продолжают выявлять раненых. Люди самостоятельно обращаются за медицинской помощью.