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У Харкові стався "приліт" безпілотника в приватному секторі

24 січня 2025 17:54
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Атака безпілотників на Харків 24 січня — подробиці від Синєгубова
Пожежа в будинку внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники знову обстрілюють Харків ударними безпілотниками. Ввечері 24 січня в одному з районів міста стався "приліт". Попередньо ніхто не постраждав.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Зафіксували ворожий удар БпЛА у Харкові. Попередньо в Основʼянському районі в приватному секторі. На цю хвилину — без постраждалих", — зазначив очільник ОВА.

Синєгубов закликав містян бути обережними, оскільки в області помітили ворожі дрони.

У Харкові стався "приліт" безпілотника в приватному секторі - фото 1
Повідомлення Олега Синєгубова в Telegram. Фото: скриншот

Водночас інформацію про "приліт" в Основ'янському районі підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов. Він додав, що деталі з'ясовуються.

У Харкові стався "приліт" безпілотника в приватному секторі - фото 2
Повідомлення Ігоря Терехова в Telegram. Фото: скриншот

Зазначимо, що наразі в Харківській, Сумській та Чернігівській областях оголошено повітряну тривогу. Небезпека пов'язана з загрозою ударних безпілотників РФ. Також традиційно "червоніють" тимчасово окупована Луганська область та АР Крим.

Повітряна тривога в Харкові 24 січня
Повітряна тривога в Україні 24 січня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 24 січня російські окупанти вкотре атакували Україну "шахедами". Зокрема, внаслідок обстрілу в Київській області зруйновані будинки, також є загиблі та постраждалі. Водночас на Львівщині в результаті атаки було пошкоджено житловий будинок та автівку. Мер міста Андрій Садовий розкрив подробиці наслідків обстрілу.

Додамо, що через удар РФ по Запоріжжю в ніч проти 23 січня продовжують виявляти поранених. Люди самостійно звертають по медичну допомогу.

Харків вибух Ігор Терехов Олег Синєгубов атака безпілотник

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18:25 Через вибух на Одещині загинув чоловік — що відомо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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