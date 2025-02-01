В Харькове судили военного за СЗЧ — как его наказали

Военный с оружием. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Уроженец Харькова, который был стрелком третьего штурмового специализированного отделения второго штурмового специализированного взвода первой специализированной роты штурмового специализированного батальона, совершил самовольное оставление части. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в решении, опубликованном в Опендатаботе.

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Детали дела

В мае прошлого года мужчина подписал контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. Его назначили стрелком.

Однако в сентябре 2024 года военный решил осуществить СОЧ. Он не вернулся к месту службы, не выполнял обязанности по должности, не обращался в медицинские учреждения, не сообщал правоохранительные органы или государственные учреждения о своей принадлежности к военной службе и причинах уклонения, а находился вне места службы и действовал по своему усмотрению.

В конце сентября его обнаружили военнослужащие и доставили в Территориальное управление Государственного бюро расследований в Харькове.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

Что решил суд

Военного признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство). Ему назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Напомним, военный четыре раза совершил СОЧ. Он объяснял свои поступки тем, что хочет заработать деньги. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также в Украине продлили срок возвращения военнослужащих после самовольного оставления части до 1 марта 2025 года.