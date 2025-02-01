В Харькове судили военного за СЗЧ — как его наказали

В Харькове стрелок ушел в СОЧ — как его наказал суд
Уроженец Харькова, который был стрелком третьего штурмового специализированного отделения второго штурмового специализированного взвода первой специализированной роты штурмового специализированного батальона, совершил самовольное оставление части. Суд признал его виновным и назначил наказание.
Об этом говорится в решении, опубликованном в Опендатаботе.
Детали дела
В мае прошлого года мужчина подписал контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. Его назначили стрелком.
Однако в сентябре 2024 года военный решил осуществить СОЧ. Он не вернулся к месту службы, не выполнял обязанности по должности, не обращался в медицинские учреждения, не сообщал правоохранительные органы или государственные учреждения о своей принадлежности к военной службе и причинах уклонения, а находился вне места службы и действовал по своему усмотрению.
В конце сентября его обнаружили военнослужащие и доставили в Территориальное управление Государственного бюро расследований в Харькове.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.
Что решил суд
Военного признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство). Ему назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.
Напомним, военный четыре раза совершил СОЧ. Он объяснял свои поступки тем, что хочет заработать деньги. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Также в Украине продлили срок возвращения военнослужащих после самовольного оставления части до 1 марта 2025 года.
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