У Харкові судили військового за СЗЧ — як його покарали

Військовий зі зброєю. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Уродженець Харкова, який був стрільцем третього штурмового спеціалізованого відділення другого штурмового спеціалізованого взводу першої спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону, здійснив самовільне залишення частини. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться в рішенні, опублікованому в Опендатаботі.

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Деталі справи

У травні минулого року чоловік підписав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України. Його призначили стрільцем.

Однак у вересні 2024 року військовий вирішив здійснити СЗЧ. Він не повернувся до місця служби, не виконував обов’язки за посадою, не звертався до медичних установ, не повідомляв правоохоронні органи чи державні установи про свою приналежність до військової служби та причини ухилення, а перебував поза місцем служби та діяв на власний розсуд.

Наприкінці вересня його виявили військовослужбовці та доставили до Територіального управління Державного бюро розслідувань у Харкові.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Що вирішив суд

Військового визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство). Йому призначили покарання у вигляді пʼяти років і одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, військовий чотири рази вчинив СЗЧ. Він пояснював свої вчинки тим, що хоче заробити гроші. Його засудили до пʼяти років позбавлення волі.

Також в Україні продовжили термін повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року.