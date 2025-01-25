Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ arrow

В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

25 января 2025 09:44
Виктория Козырь - редактор
В Харькове вынесли приговор военному за отказ выполнить приказ
Автомат в руках военнослужащего ВСУ. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор по делу солдата, которого обвиняли в неповиновении, совершенном в условиях военного положения. Его признали виновным в открытом отказе выполнить приказ начальника и приговорили к двум годам служебного ограничения для военнослужащих с отчислением 20% денежного обеспечения в доход государства.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова, который опубликовали на Опендатабот.

Читайте также:

Солдат отказался выполнять приказ командира воинской части

В материалах суда указано, что 8 октября 2024 года во время построения личного состава командир воинской части довел боевое распоряжение, согласно которому военнослужащий должен был провести замену личного состава и отправиться в зону выполнения боевых задач в Куп'янском районе Харьковской области.

Однако солдат открыто отказался выполнить приказ, остался в населенном пункте Богуславка, чем, по версии суда, подорвал боеспособность подразделения.

В суде военнослужащий полностью признал свою вину, что стало основанием для заключения соглашения о признании виновности с прокурором.

Следовательно, согласно приговору военнослужащему назначили наказание в виде служебного ограничения сроком на два года. Кроме того, из суммы его денежного обеспечения ежемесячно будет отчисляться доля средств в доход государства, а во время отбытия наказания он не может быть повышен в звании или должности.

Залог, внесенный во время предварительного рассмотрения дела (60 560 грн), будет возвращен залогодателю.

Напомним, в Киевской области суд взял под стражу мэра Ирпеня, которого обвинили в незаконном выезде за границу. А во Львовской области военнослужащий через суд требовал начислить ему законные дополнительные выплаты за ранения.

суд ВСУ Харьков военнослужащие судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске