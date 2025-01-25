В Харькове вынесли приговор военному за отказ выполнить приказ

Автомат в руках военнослужащего ВСУ. Фото: УНИАН

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор по делу солдата, которого обвиняли в неповиновении, совершенном в условиях военного положения. Его признали виновным в открытом отказе выполнить приказ начальника и приговорили к двум годам служебного ограничения для военнослужащих с отчислением 20% денежного обеспечения в доход государства.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда Харькова, который опубликовали на Опендатабот.

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В материалах суда указано, что 8 октября 2024 года во время построения личного состава командир воинской части довел боевое распоряжение, согласно которому военнослужащий должен был провести замену личного состава и отправиться в зону выполнения боевых задач в Куп'янском районе Харьковской области.

Однако солдат открыто отказался выполнить приказ, остался в населенном пункте Богуславка, чем, по версии суда, подорвал боеспособность подразделения.

В суде военнослужащий полностью признал свою вину, что стало основанием для заключения соглашения о признании виновности с прокурором.

Следовательно, согласно приговору военнослужащему назначили наказание в виде служебного ограничения сроком на два года. Кроме того, из суммы его денежного обеспечения ежемесячно будет отчисляться доля средств в доход государства, а во время отбытия наказания он не может быть повышен в звании или должности.

Залог, внесенный во время предварительного рассмотрения дела (60 560 грн), будет возвращен залогодателю.

Напомним, в Киевской области суд взял под стражу мэра Ирпеня, которого обвинили в незаконном выезде за границу. А во Львовской области военнослужащий через суд требовал начислить ему законные дополнительные выплаты за ранения.