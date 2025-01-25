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У Харкові суд покарав солдата за відмову виконувати наказ

25 січня 2025 09:44
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові винесли вирок військовому за відмову виконати наказ
Автомат в руках військовослужбовця ЗСУ. Фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Дзержинський районний суд Харкова ухвалив вирок у справі солдата, якого обвинувачували у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану. Його визнали винним у відкритій відмові виконати наказ начальника і засудили до двох років службового обмеження для військовослужбовців із відрахуванням 20% грошового забезпечення в дохід держави.

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду Харкова, який опублікували на Опендатабот.

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У матеріалах суду вказано, що 8 жовтня 2024 року під час шикування особового складу командир військової частини довів бойове розпорядження, згідно з яким військовослужбовець мав провести заміну особового складу і вирушити до зони виконання бойових завдань у Куп'янському районі Харківської області.

Однак солдат відкрито відмовився виконати наказ, залишився в населеному пункті Богуславка, чим, за версією суду, підірвав боєздатність підрозділу.

У суді військовослужбовець повністю визнав свою провину, що стало підставою для укладення угоди про визнання винуватості з прокурором. 

Відтак згідно з вироком військовослужбовцю призначили покарання у вигляді службового обмеження строком на два роки. Крім того, із суми його грошового забезпечення щомісячно буде відраховуватися частка коштів у дохід держави, а під час відбуття покарання він не може бути підвищений у званні або посаді.

Застава, внесена під час попереднього розгляду справи (60 560 грн), буде повернута заставодавцю.

Нагадаємо, у Київській області суд взяв під варту мера Ірпеня, якого звинуватили у незаконному виїзді за кордон. А у Львівській області військовослужбовець через суд вимагав нарахувати йому законні додаткові виплати за поранення. 

суд ЗСУ Харків військовослужбовці судові рішення

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