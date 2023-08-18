В Харькове суд вынес приговор водителю, нетрезвому сбившему женщину

Фото с места ДТП. Фото: Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Киевский районный суд г. Харькова вынес приговор пьяному водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

ДТП произошло 28 июня 2021 около 3:30 в Харькове. Прокуроры доказали, что водитель автомобиля Ford Escort, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался по ул. Шевченко со стороны ул. Омской по направлению ул. Матюшенко. В это время дорогу переходила 43-летняя женщина, двигавшаяся по пешеходному переходу.

"Водитель не убедился в безопасности движения, хотя имел объективную возможность это сделать, не сбавил скорость до остановки автомобиля, не дал дорогую пешеходу и совершил наезд на женщину", — рассказывают в прокуратуре.

В результате потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения. В дальнейшем ей была оказана медицинская помощь. Своими действиями водитель нарушил п.п. 2.9 а, 18.1 Правил дорожного движения Украины.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

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