В Харькове суд вынес приговор водителю, нетрезвому сбившему женщину

В Харькове суд вынес приговор водителю, который в пьяном состоянии сбил женщину
Киевский районный суд г. Харькова вынес приговор пьяному водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .
Материалы дела
ДТП произошло 28 июня 2021 около 3:30 в Харькове. Прокуроры доказали, что водитель автомобиля Ford Escort, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался по ул. Шевченко со стороны ул. Омской по направлению ул. Матюшенко. В это время дорогу переходила 43-летняя женщина, двигавшаяся по пешеходному переходу.
"Водитель не убедился в безопасности движения, хотя имел объективную возможность это сделать, не сбавил скорость до остановки автомобиля, не дал дорогую пешеходу и совершил наезд на женщину", — рассказывают в прокуратуре.
В результате потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения. В дальнейшем ей была оказана медицинская помощь. Своими действиями водитель нарушил п.п. 2.9 а, 18.1 Правил дорожного движения Украины.
В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.
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