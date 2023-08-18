У Харкові суд виніс вирок водію, який нетверезим збив жінку

Фото з місця ДТП. Фото: Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Київський районний суд м. Харкова виніс вирок п’яному водію, який збив жінку на пішохідному переході. Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

ДТП сталась 28 червня 2021 року близько о 3:30 у Харкові. Прокурори довели, що водій автомобіля "Ford Escort", перебуваючи у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, рухався по вул. Шевченка зі сторони вул. Омської у напрямку вул. Матюшенка. У цей час дорогу переходила 43-річна жінка, яка рухалась по пішохідному переходу.

"Водій не переконався у безпеці руху, хоча мав об’єктивну можливість це зробити, не зменшив швидкість до зупинки автомобіля, не дав дорогу пішоходу і скоїв наїзд на жінку", — розповідають у прокуратурі.

У результаті потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. У подальшому їй було надано медичну допомогу. Своїми діями водій порушив п.п. 2.9 а, 18.1 Правил дорожнього руху України.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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