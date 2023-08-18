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У Харкові суд виніс вирок водію, який нетверезим збив жінку

18 серпня 2023 18:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові суд виніс вирок водію, який нетверезим збив жінку
Фото з місця ДТП. Фото: Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Київський районний суд м. Харкова виніс вирок п’яному водію, який збив жінку на пішохідному переході. Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

ДТП сталась 28 червня 2021 року близько о 3:30 у Харкові. Прокурори довели, що водій автомобіля "Ford Escort", перебуваючи у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, рухався по вул. Шевченка зі сторони вул. Омської у напрямку вул. Матюшенка. У цей час дорогу переходила 43-річна жінка, яка рухалась по пішохідному переходу.

"Водій не переконався у безпеці руху, хоча мав об’єктивну можливість це зробити, не зменшив швидкість до зупинки автомобіля, не дав дорогу пішоходу і скоїв наїзд на жінку", — розповідають у прокуратурі. 

У результаті потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. У подальшому їй було надано медичну допомогу. Своїми діями водій порушив п.п. 2.9 а, 18.1 Правил дорожнього руху України.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Кривому Розі не розминулися дві автівки. Сила зіткнення була такою, що автомобіль Chery розірвало на дві частини.

Також ми писали про те, що голову Макарівського райсуду Олексія Тандира, який спричинив смертельне ДТП на столичному блокпосту, залишили під вартою. У СІЗО затриманий пробуде щонайменше до 9 вересня поточного року.

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