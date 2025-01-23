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В Харькове судили мужчину, который украл у товарища телефон

23 января 2025 12:28
Виктория Козырь - редактор
Харьковский суд вынес мужчине приговор за мошенничество с телефоном
Телефон в руках. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Харькове 21 января Киевский районный суд вынес приговор по делу в отношении мужчины, которого обвинили в мошенничестве. Тот признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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По материалам дела инцидент произошел 22 августа 2024 года. Обвиняемый мошенническим способом завладел мобильным телефоном и картой памяти потерпевшего. Он попросил его одолжить телефон, чтобы позвонить, и убежал с ним прочь. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 4860 гривен. Потерпевший не возражал против проведения судебного разбирательства без его участия.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления повторно. При назначении наказания учитывали искреннее раскаяние обвиняемого. Также выяснилось, что обвиняемый уже ранее совершал уголовное преступление, поэтому судья обратил внимание на факт рецидива. Суд постановил назначить наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Кроме основного наказания, суд обязал обвиняемого компенсировать расходы на судебную экспертизу в размере 3092,12 грн. Вещественные доказательства, в частности мобильный телефон и карточку памяти, приказали вернуть потерпевшему.

Напомним, на Львовщине судили мужчину, который избил своего знакомого. Также военный обратился в Верховный суд с просьбой предоставить ему опеку над собственным сыном, однако, судья указал, почему это невозможно.

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