Харківський суд виніс чоловіку вирок за шахрайство з телефоном

Телефон в руках. Фото: Freepik

У Харкові 21 січня Київський районний суд ухвалив вирок у справі щодо чоловіка, якого звинуватили у шахрайстві. Той визнав свою вину та розкаявся у скоєному.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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За матеріалами справи інцидент стався 22 серпня 2024 року. Обвинувачений шахрайським способом заволодів мобільним телефоном та карткою пам’яті потерпілого. Він попросив його позичити телефон, щоб подзвонити і втік з ним геть. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становила 4860 гривень. Потерпілий не заперечував проти проведення судового розгляду без його участі.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину повторно. При призначенні покарання враховували щире каяття обвинуваченого. Також з'ясувалося, що обвинувачений вже раніше вчиняв кримінальний злочин, тож суддя звернув увагу на факт рецидиву. Суд ухвалив призначити покарання чоловіку у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік і 6 місяців.

Крім основного покарання, суд зобов’язав обвинуваченого компенсувати витрати на судову експертизу у розмірі 3092,12 грн. Речові докази, зокрема мобільний телефон і картку пам'яті, наказали повернути потерпілому.

Нагадаємо, на Львівщині судили чоловіка, який побив свого знайомого. Також військовий звернувся до Верховного суду з проханням надати йому опіку над власним сином, проте, суддя вказав, чому це неможливо.