В Харькове судили казахстанца, который угрожал подорвать автобус

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове судили уроженца Казахстана, который угрожал подорвать автобус с людьми. Боеприпас оказался имитационно-тренировочным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что инцидент произошел 24 июня. Мужчина, находясь в автобусе, вытащил предмет, похожий на гранату, и начал запугивать пассажиров.

"Пассажиры автобуса начали отсаживаться и просить водителя о необходимости остановки автобуса и эвакуации во избежание указанных последствий. Несмотря на полную эвакуацию людей и остановку движения автобуса, мужчина, продолжая дергать кольцо от изделия, привел его в действенное состояние, в результате чего произошел взрыв внутри автобуса", — говорится в приговоре.

Что решил суд

Мужчина признал свою вину. Экспертиза установила, что на момент совершения преступления он находился в состоянии острой неосложненной алкогольной интоксикации, но мог контролировать свои действия.

За хулиганство его приговорили к 3,6 годам заключения.

Напомним, житель Кременчуга на Полтавщине убил прохожего и пытался убить еще одного человека. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Также в Хмельницкой области женщину приговорили к семи годам заключения за убийство мужа. Во время обеденной ссоры она ударила его ножом.