У Харкові судили казахстанця, який погрожував підірвати автобус

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові судили уродженця Казахстану, який погрожував підірвати автобус з людьми. Боєприпас виявився імітаційно-тренувальним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Відомо, що інцидент стався 24 червня. Чоловік, перебуваючи в автобусі, витягнув предмет, схожий на гранату, і почав залякувати пасажирів.

"Пасажири автобуса почали відсідати та прохати водія про необхідність зупинення автобуса та евакуації для уникнення вказаних наслідків. Попри повну евакуацію людей та зупинення руху автобуса, чоловік, продовжуючи смикати кільце від виробу, привів його у дієвий стан, внаслідок чого стався вибух в середині автобуса", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

Чоловік визнав свою провину. Експертиза встановила, що на момент скоєння злочину він перебував у стані гострої неускладненої алкогольної інтоксикації, але міг контролювати свої дії.

За хуліганство його засудили до 3,6 року ув'язнення.

Нагадаємо, житель Кременчука, що на Полтавщині, вбив перехожого та намагався вбити ще одну особу. За скоєне чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Також у Хмельницькій області жінку засудили до семи років ув'язнення за вбивство чоловіка. Під час обідньої сварки вона вдарила його ножем.