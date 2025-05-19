В Харькове охранника осудили за ножевое ранение знакомого

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Харькове судья признал виновным 62-летнего охранника из Люботина в причинении тяжких телесных повреждений знакомому. Инцидент произошел во время распития спиртного. Обвиняемому назначено пять лет лишения свободы, но с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Согласно материалам дела, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября 2024 года. Во время застолья в собственном доме обвиняемый поссорился со знакомым и ударил его ножом в левый бок. Удар оказался проникающим: была повреждена почка, развилась гематома — эксперты классифицировали травму как тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.

На суде мужчина полностью признал вину, искренне раскаялся и предоставил подробные показания об обстоятельствах конфликта. Суд учел искреннее раскаяние, положительную характеристику по месту жительства и работы, а также состояние здоровья обвиняемого: пенсионер имеет несколько хронических заболеваний и не состоит на учете в медицинских учреждениях.

Учитывая все обстоятельства, суд пришел к выводу, что обвиняемого можно исправить без реального лишения свободы. Ему назначили испытательный срок с обязанностями: периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Суд также постановил вернуть залог в размере 181 680 грн и обязал обвиняемого возместить процессуальные издержки на сумму 11 938 грн.

Напомним, в Киеве военная часть проиграла суд, где требовала компанию заплатить деньги за задержку сроков ремонта авто для ВСУ.

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