У Харкові охоронця засудили за ножове поранення знайомого

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Харкові суддя визнав винним 62-річного охоронця з Люботина у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень знайомому. Інцидент трапився під час розпивання спиртного. Обвинуваченому призначено п’ять років позбавлення волі, але з іспитовим строком два роки і шість місяців.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Чоловік вдарив ножем свого товариша

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався в ніч із 20 на 21 жовтня 2024 року. Під час застілля у власному будинку обвинувачений посварився зі знайомим і вдарив його ножем у лівий бік. Удар виявився проникаючим: було пошкоджено нирку, розвинулась гематома — експерти класифікували травму як тяжке тілесне ушкодження, яке небезпечне для життя.

На суді чоловік повністю визнав провину, щиро розкаявся та надав детальні свідчення про обставини конфлікту. Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику за місцем проживання й роботи, а також стан здоров’я обвинуваченого: пенсіонер має кілька хронічних захворювань і не перебуває на обліку в медичних закладах.

З огляду на всі обставини, суд дійшов висновку, що обвинуваченого можна виправити без реального позбавлення волі. Йому призначили випробувальний строк із обов’язками: періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи й не виїжджати за межі України без дозволу.

Суд також постановив повернути заставу в розмірі 181 680 грн та зобов’язав обвинуваченого відшкодувати процесуальні витрати на суму 11 938 грн.

Нагадаємо, у Києві військова частина програла суд, де вимагала компанію заплатити кошти за затримку термінів ремонту авто для ЗСУ.

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