В Харькове мужчину осудили за незаконный игорный бизнес и отмывание средств

Казино. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове Салтовский районный суд вынес приговор мужчине, который организовал подпольное игорное заведение и занимался незаконной продажей алкоголя без соответствующих разрешений. Кроме того, обвиняемый легализовал незаконные доходы.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Мужчина устроил казино в магазине

Следствие установило, что в ноябре 2023 года обвиняемый арендовал нежилое помещение на улице Владислава Зубенко в Харькове и замаскировал его под продуктовый магазин. В этом помещении он разместил два игровых автомата, предоставляя клиентам доступ к азартным играм без лицензии.

Также суд установил, что с мая 2024 года обвиняемый начал скупать незаконно изготовленную алкогольную продукцию в большом количестве через сеть Интернет. Напитки доставлялись ему через "Новую почту", после чего он хранил их в гаражном боксе и продавал населению. В частности, зафиксирован факт продажи 0,5 литра водки за 75 гривен.

В течение июня и июля 2024 года лицо, привлеченное к оперативному эксперименту, трижды посещало заведение, передавая администратору, обвиняемому, по 300 гривен для участия в азартной игре. Все три раза игрок проигрывал, а автоматы продолжали работать.

19 июля 2024 года правоохранители провели обыск, во время которого изъяли два игровых автомата, пять механических ключей к ним и 1980 гривен. Кроме того, нашли алкоголь без марок акцизного налога, ароматизаторы и тетрапак с надписью "антисептик". Экспертиза подтвердила, что изъятые автоматы предназначены именно для азартных игр.

Кроме того, обвиняемый, осознавая незаконное происхождение средств, полученных от игорного бизнеса, перевел часть суммы, 2600 гривен, на банковскую карточку и использовал их для личных расходов, в том числе на еду и такси. Это квалифицировали как легализацию имущества, добытого преступным путем.

Во время судебного заседания мужчина признал вину по всем пунктам обвинения - по статьям 203-2, 204 и 209 УК Украины. Он выразил искреннее раскаяние, активно сотрудничал со следствием.

С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание:

за незаконную организацию азартных игр — штраф 170 тысяч гривен и запрет заниматься соответствующей деятельностью на год;

за сбыт алкоголя — штраф 85 тысяч гривен, конфискация и уничтожение незаконного товара;

за легализацию преступных доходов — три года лишения свободы с тем же запретом на год.

Однако обвиняемого освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком два года. На него возложены обязанности появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Также с него взыскано более 31 тысячи гривен за проведение экспертиз. Приговор вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, на Полтавщине судили солдата, который несколько раз самовольно покидал часть, но решил таки вернуться на службу.

Также в Киеве родители подали в суд на школу, где буллили их ребенка.