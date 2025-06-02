У Харкові чоловіка засудили за незаконний гральний бізнес та відмивання коштів

Казино. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові Салтівський районний суд виніс вирок чоловіку, який організував підпільний гральний заклад і займався незаконним продажем алкоголю без відповідних дозволів. Крім того, обвинувачений легалізував незаконні доходи.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному реєстрі судових рішень.

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Слідство встановило, що у листопаді 2023 року обвинувачений орендував нежитлове приміщення на вулиці Владислава Зубенка в Харкові й замаскував його під продуктовий магазин. У цьому приміщенні він розмістив два гральні автомати, надаючи клієнтам доступ до азартних ігор без ліцензії.

Також суд встановив, що з травня 2024 року обвинувачений почав скуповувати незаконно виготовлену алкогольну продукцію у великій кількості через мережу Інтернет. Напої доставлялись йому через "Нову пошту", після чого він зберігав їх у гаражному боксі та продавав населенню. Зокрема, зафіксовано факт продажу 0,5 літра горілки за 75 гривень.

Протягом червня та липня 2024 року особа, залучена до оперативного експерименту, тричі відвідувала заклад, передаючи адміністратору, обвинуваченому, по 300 гривень для участі в азартній грі. Усі три рази гравець програвав, а автомати продовжували працювати.

19 липня 2024 року правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили два гральні автомати, п’ять механічних ключів до них та 1980 гривень. Крім того, знайшли алкоголь без марок акцизного податку, ароматизатори та тетрапак з написом "антисептик". Експертиза підтвердила, що вилучені автомати призначені саме для азартних ігор.

Крім того, обвинувачений, усвідомлюючи незаконне походження коштів, отриманих від грального бізнесу, перевів частину суми, 2600 гривень, на банківську картку та використовував їх для особистих витрат, у тому числі на їжу та таксі. Це кваліфікували як легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.

Під час судового засідання чоловік визнав провину за всіма пунктами обвинувачення — за статтями 203-2, 204 та 209 КК України. Він висловив щире каяття, активно співпрацював зі слідством.

З урахуванням усіх обставин суд призначив йому покарання:

за незаконну організацію азартних ігор — штраф 170 тисяч гривень і заборону займатися відповідною діяльністю на рік;

за збут алкоголю — штраф 85 тисяч гривень, конфіскація та знищення незаконного товару;

за легалізацію злочинних доходів — три роки позбавлення волі з тією ж забороною на рік.

Проте обвинуваченого звільнили від відбування основного покарання з випробувальним строком два роки. На нього покладено обов’язки з’являтися в орган пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також з нього стягнуто понад 31 тисячу гривень за проведення експертиз. Вирок набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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