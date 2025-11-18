Видео
Україна
В Харькове судили коллаборантку из полиции — вынесли приговор

В Харькове судили коллаборантку из полиции — вынесли приговор

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 03:32
обновлено: 21:45
Коллаборантка перешла на службу в полицию РФ — получила заочный приговор суда Украины
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове суд заочно осудил бывшую правоохранительницу, которая во время оккупации Купянска перешла на сторону россиян и устроилась работать в незаконно созданное "управление внутренних дел". За государственную измену в условиях военного положения ей назначили серьезное наказание с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в июне 2022 года, когда Купянск находился под российской оккупацией, экс-правоохранитель добровольно согласилась на сотрудничество с врагом. Она заняла должность "и.о. оперуполномоченного по делам несовершеннолетних" в созданном оккупантами "управлении внутренних дел".

В прокуратуре уточнили, что предательница занималась оформлением документов в соответствии с законодательством РФ, а также осуществляла "охрану общественного порядка" во время российского "первого звонка" в одной из школ Купянска.

Впоследствии ее повысили до должности "инспектора по делам несовершеннолетних". За работу на врага женщина ежемесячно получала заработную плату в размере 50 тысяч российских рублей.

Перед деоккупацией Купянска в сентябре 2022 года, она сбежала на территорию России и сейчас находится в розыске.

Приговор суда

Основянский районный суд Харькова заочно признал экс-полицейскую виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, осужденную уволили из рядов полиции. Срок заключения начнут считать после ее фактического задержания.

Ранее стало известно, что жительница Балаклеи добровольно работала в "народной милиции". Ей заочно назначили наказание.

Напомним, недавно мы писали, что к серьезному сроку приговорили жительницу Славянска. Женщина сотрудничала с оккупантами и корректировала ракетные, бомбовые и дроновые атаки по городу.

суд Харьков госизмена Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
