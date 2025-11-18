Колаборантка перейшла на службу до поліції РФ — отримала заочний вирок суду України

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові суд заочно засудив колишню правоохоронницю, яка під час окупації Куп’янська перейшла на бік росіян і влаштувалася працювати у незаконно створене "управління внутрішніх справ". За державну зраду в умовах воєнного стану їй призначили серйозне покарання з конфіскацією майна.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Деталі справи

За даними слідства, у червні 2022 року, коли Куп’янськ перебував під російською окупацією, експравоохоронниця добровільно погодилася на співпрацю з ворогом. Вона обійняла посаду "в.о. оперуповноваженого у справах неповнолітніх" у створеному окупантами "управлінні внутрішніх справ".

У прокуратурі уточнили, що зрадниця займалася оформленням документів відповідно до законодавства РФ, а також здійснювала "охорону громадського порядку" під час російського "першого дзвоника" в одній зі шкіл Куп’янська.

Згодом її підвищили до посади "інспектора у справах неповнолітніх". За роботу на ворога жінка щомісяця отримувала заробітну плату у розмірі 50 тисяч російських рублів.

Перед деокупацією Куп'янська у вересні 2022 року, вона втекла на територію Росії й наразі перебуває у розшуку.

Вирок суду

Основ’янський районний суд Харкова заочно визнав експоліціянтку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, засуджену звільнили з лав поліції. Термін ув’язнення почнуть рахувати після її фактичного затримання.

