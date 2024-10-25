В Харькове судили наркокурьера, который покидал "закладки" по городу

Орджоникидзевский районный суд Харькова. Фото: пресс-служба суда

В Харькове судили мужчину, доставлявшего психотропные вещества. В поисках легкого заработка он устроился "курьером".

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Детали дела

В начале июня этого года житель Харькова искал способ заработка. Он устроился на работу "курьером" по доставке психотропных веществ.

Предварительно договорившись с администратором интернет-магазина, мужчина приобрел почти 1 килограмм PVP и метамфетамина. Он расфасовал вещества по зип-пакетам и сверткам фольги, чтобы в дальнейшем разложить по городу.

Злоумышленника разоблачили и задержали правоохранители и изъяли наркотики.

Задержанный мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура

Изъятые наркотики. Фото: Харьковская областная прокуратура

Изъятые наркотики. Фото: Харьковская областная прокуратура

Решение суда

Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области на 10 лет тюрьмы осудили наркоторговца. Мужчина уже провел более 18 лет за решеткой из-за ряда преступлений.

Также мы писали, что в Киеве будут судить мужчину, пытавшегося сбыть крупную партию психотропных веществ.