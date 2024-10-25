В Харькове судили наркокурьера, который покидал "закладки" по городу

В Харькове судили курьера по доставке наркотиков — что решил суд
В Харькове судили мужчину, доставлявшего психотропные вещества. В поисках легкого заработка он устроился "курьером".
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Детали дела
В начале июня этого года житель Харькова искал способ заработка. Он устроился на работу "курьером" по доставке психотропных веществ.
Предварительно договорившись с администратором интернет-магазина, мужчина приобрел почти 1 килограмм PVP и метамфетамина. Он расфасовал вещества по зип-пакетам и сверткам фольги, чтобы в дальнейшем разложить по городу.
Злоумышленника разоблачили и задержали правоохранители и изъяли наркотики.
Решение суда
Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области на 10 лет тюрьмы осудили наркоторговца. Мужчина уже провел более 18 лет за решеткой из-за ряда преступлений.
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