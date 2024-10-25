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У Харкові судили кур'єра з доставки наркотиків — що вирішив суд

25 жовтня 2024 11:00
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові судили наркокур'єра, який залишав "закладки" по місту
Орджонікідзевський районний суд Харкова. Фото: пресслужба суду
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові судили чоловіка, який доставляв психотропні речовини. У пошуках легкого заробітку він влаштувався "кур'єром".

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Деталі справи

На початку червня цього року мешканець Харкова шукав спосіб заробітку. Він влаштувався на роботу "кур'єром" з доставки психотропних речовин.

Попередньо домовившись з адміністратором інтернет-магазину, чоловік придбав майже 1 кілограм PVP та метамфетаміну. Він розфасував речовини по зіп-пакетах та згортках фольги, аби надалі розкласти по місту.

Зловмисника викрили та затримали правоохоронці й вилучили наркотики. 

розкладав наркотики по Харкову
Затриманий чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Вилучені наркотики. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Вилучені наркотики. Фото: Харківська обласна прокуратура

Рішення суду

Під час суду обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині на 10 років в'язниці засудили наркоторговця. Чоловік уже провів понад 18 років за ґратами через низку злочинів.

Також ми писали, що у Києві судитимуть чоловіка, який намагався збути велику партію психотропних речовин. 

суд Харків наркоторгівля наркотики судові рішення

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