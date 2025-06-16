Лікарка у Харкові знайшла клієнтку для фіктивного батьківства військовозобов'язаного за що отримала покарання суду

Суд Київського району міста Харкова. Фото: ki.hr.court.gov.ua

Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось під час судового засідання, завідувачка консультації поліклініки №24 у Харкові оформила фіктивне батьківство на чоловіка, якому бракувало однієї дитини для отримання статусу багатодітного батька і, відповідно, законної відстрочки від призову.

Згідно з матеріалами справи, медична працівниця знайшла вагітну пацієнтку, яка погодилася вказати стороннього чоловіка як батька дитини. Для цього вона застосовувала психологічний тиск та обіцяла грошову винагороду та допомогу з утриманням дитини.

Рішення суду

Київський районний суд Харкова визнав лікарку винною та призначив їй п'ять років позбавлення волі за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Проте, враховуючи укладену угоду зі слідством та визнання вини, суд постановив звільнити обвинувачену від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Раніше повідомлялось, що у Львові судили чоловіка, який за хабар обіцяв бронювання від мобілізації. Пропонував клієнтам фіктивно влаштуватись на підприємство оборонної промисловості.

Також ми писали, що у Тернопільській області чоловік взяв гроші за вплив на членів ТЦК та ВЛК. За це він отримав покарання.