Суд признал виновными поджигателей машины военного в Харькове и назначил им тюремное заключение

Подожженный автомобиль бойца Нацгвардии, который фигурирует в судебном деле. Фото: Нацполиция Харькова

На Харьковщине судили двух преступников за поджог машины военного Нацгвардии. Одним из осужденных был гражданин Молдовы.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Следствие выяснило, что житель Харькова получил через мессенджер Telegram заказ на поджог военного автомобиля. За это ему обещали вознаграждение в размере тысячи долларов США.

К делу он привлек своего знакомого из Молдовы и вместе со своим сообщником они заприметили Jeep Grand Cherokee, припаркованный возле дома на проспекте Байрона в Харькове.

Один из мужчин облил капот и лобовое стекло автомобиля зажигательной смесью ("Уайт-спирит") и поджег его. Его сообщник в это время снимал преступление на мобильный телефон, чтобы передать видео "заказчику".

Суд установил, что мужчины были уверены в том, что автомобиль принадлежит представителю Вооруженных Сил Украины, поскольку он имел камуфляжную окраску. Таким образом, преступление было совершено с целью препятствования деятельности Вооруженных Сил Украины.

Эксперты оценили ущерб, нанесенный поджогом, в 124 тысячи гривен.

Что решил суд

Во время судебного процесса оба обвиняемых признали свою вину. Они находились под стражей с момента задержания, которое произошло в день совершения преступления.

Мужчину, который непосредственно поджег автомобиль, приговорили к шести годам лишения свободы. Его сообщника, который снимал преступление, - к пяти годам заключения.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области подросток, который является уроженцем села Княжолука, вместе с 18-летним родственником поджег по заказу спецслужб РФ три автомобиля ВСУ в Долине. За это суд назначил ему наказание.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре судили военнослужащего, который во время службы в ВСУ сдавал позиции украинских воинов Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ). За это его он получил суровый приговор.