Суд визнав винними паліїв автівки військового у Харкові й призначив їм тюремне ув'язнення

Підпалений автомобіль бійця Нацгвардії, який фігурує у судовій справі. Фото: Нацполіція Харкова

На Харківщині судили двох злочинців за підпал машини військового Нацгвардії. Одним з засуджених був громадянин Молдови.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідство з'ясувало, що житель Харкова отримав через месенджер Telegram замовлення на підпал військового автомобіля. За це йому обіцяли винагороду в розмірі тисячі доларів США.

До справи він долучив свого знайомого з Молдови і разом зі своїм спільником вони запримітили Jeep Grand Cherokee, припаркований біля будинку на проспекті Байрона в Харкові.

Один із чоловіків облив капот та лобове скло автомобіля запальною сумішшю ("Уайт-спірит") і підпалив його. Його спільник у цей час знімав злочин на мобільний телефон, щоб передати відео "замовнику".

Суд встановив, що чоловіки були впевнені в тому, що автомобіль належить представнику Збройних Сил України, оскільки він мав камуфляжне забарвлення. Таким чином, злочин був скоєний з метою перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Експерти оцінили збитки, завдані підпалом, у 124 тисячі гривень.

Що вирішив суд

Під час судового процесу обидва обвинувачених визнали свою провину. Вони перебували під вартою з моменту затримання, яке відбулося в день скоєння злочину.

Чоловіка, який безпосередньо підпалив автомобіль, засудили до шести років позбавлення волі. Його спільника, який фільмував злочин, — до п'яти років ув'язнення.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області підліток, який є уродженцем села Княжолука, разом із 18-річним родичем підпалив на замовлення спецслужб РФ три автомобілі ЗСУ в Долині. За це суд призначив йому покарання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі судили військовослужбовця, який під час служби у ЗСУ здавав позиції українських воїнів Федеральній службі безпеці РФ (ФСБ). За це його він отримав суровий вирок.