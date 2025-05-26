В Харькове чиновник ТЦК за деньги помогал уклонистам - детали схемы

Задержание чиновника ТЦК. Фото: Нацполиция

В Харькове судили командира взвода охраны Слободского районного ТЦК и СП. Он брал деньги за "решение" вопросов с мобилизацией для мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского антикоррупционного центра в понедельник, 26 мая.

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Помогал уклонистам за деньги

По данным ХАЦ, речь идет об Александре Калмычкове. В феврале 2025 года находясь в должности командира взвода охраны ТЦК, он за деньги помогал мужчинам в уклонении от мобилизации.

Стоимость его "услуг" составляла от 4000 гривен до 13 000 тысяч. Правоохранители провели обыски, во время которых нашли деньги, психотропные вещества и средства для их употребления. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Известно, что Калмычков предложил жителю Харькова "помощь" во избежание мобилизации, пообещав повлиять на должностных лиц ВВК для признания его непригодным к службе. Сначала он взял с мужчины 4000 гривен и взамен выдал повестку якобы для прибытия в ТЦК и СП. Ее уклонист мог показать другим представителям ТЦК и СП во время проверки, чтобы его не мобилизовали.

Затем подозреваемый выдал еще одну повестку за такую же сумму, а позже получил взятку в размере 6000 долларов за "влияние" на должностных лиц учреждения здравоохранения, а также ТЦК и СП. За это мужчину должны были исключить с воинского учета.

Также в полиции сообщили, что мужчина сделал "прайс" для военнообязанных:

6000 долларов — помощь в постановке на воинский учет и в получении военного билета;

13 тысяч долларов — влияние на должностных лиц учреждения здравоохранения, ВВК, ТЦК для принятия решения о непригодности к военной службе и исключения с учета;

за 4000 гривен — выдача повестки якобы для прибытия в ТЦК.

4 февраля Харьковский ТЦК сообщил, что правоохранители разоблачили бывшего командира взвода и убеждали, что тогда он уже не исполнял обязанности и совершил СЗЧ, а преступную схему организовал уже находясь в розыске.

Однако при избрании меры пресечения 24 января 2025 года и в приговоре суда Калмычков отмечался как действующий военнослужащий ВСУ.

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