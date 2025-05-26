У Харкові посадовець ТЦК за гроші допомагав ухилянтам — деталі схеми

Затримання посадовця ТЦК. Фото: Нацполіція

У Харкові судили командира взводу охорони Слобідського районного ТЦК та СП. Він брав кошти за "вирішення" питань з мобілізацією для чоловіків.

Про це повідомила пресслужба Харківського антикорупційного центру у понеділок, 26 травня.

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Допомагав ухилянтам за гроші

За даними ХАЦ, мова йде про Олександра Калмичкова. У лютому 2025 року перебуваючи на посаді командира взводу охорони ТЦК, він за га гроші допомагав чоловікам в ухиленні від мобілізації.

Вартість його "послуг" становила від 4 000 до 13 000 гривень. Правоохоронці провели обшуки, під час яких знайшли гроші, психотропні речовини та засоби для їх вживання. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Відомо, що Калмичков запропонував мешканцю Харкова "допомогу" в уникненні мобілізації, пообіцявши вплинути на посадовців ВЛК для визнання його непридатним до служби. Спочатку він взяв з чоловіка 4 000 гривень та на заміну видав повістку нібито для прибуття до ТЦК та СП. Її ухилянт міг показати іншим представникам ТЦК та СП під час перевірки, аби його не мобілізували.

Потім підозрюваний видав ще одну повістку за таку ж суму, а пізніше отримав хабар в розмірі 6 000 доларів за "вплив" на посадовців закладу охорони здоров`я, а також ТЦК та СП. За це чоловіка мали виключити з військового обліку.

Також в поліції повідомили, що чоловік зробив "прайс" для військовозобов'язаних:

6 000 доларів — допомога в постановці на військовий облік та в отриманні військового квитка;

13 000 доларів — вплив на посадовців закладу охорони здоров`я, ВЛК, ТЦК для прийняття рішення про непридатність до військової служби та виключення з обліку;

4 000 гривень — видача повістки нібито для прибуття до ТЦК.

4 лютого Харківський ТЦК повідомив, що правоохоронці викрили колишнього командира взводу й переконували, що тоді він вже не виконував обов’язки та здійснив СЗЧ, а злочинну схему організував, перебуваючи в розшуку.

Однак під час обрання запобіжного заходу 24 січня 2025 року та у вироку суду Калмичков зазначався як чинний військовослужбовець ЗСУ.

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