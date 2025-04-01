Жительница Харькова получила 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу РФ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Харькова получила суровый приговор за то, что шпионила в пользу российских оккупантов. Она корректировала ракетно-бомбовые удары по городу, но была разоблачена СБУ.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

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Что известно об этом деле

Согласно материалам Службы безопасности Украины, женщина, действуя как агент российских спецслужб, корректировала удары по городу, в частности, на объекты военной инфраструктуры Вооруженных Сил Украины.

Сотрудники СБУ задержали ее при попытке передать российским кураторам координаты для огневого поражения.

По результатам следствия, злоумышленница была завербована дистанционно через прокремлевские Telegram-каналы. Она самостоятельно собирала геолокации потенциальных целей, фотографировала их и обозначала координаты на картах.

Во время обыска у нее изъят мобильный телефон с анонимным чатом, который использовался для связи с российским куратором. Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о гражданине Молдовы, который живет в непризнанной республике, и который по заданию спецслужб ПМР, собирал секретную информацию о новейших разработках украинских дронов. Однако его разоблачили - мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.

А житель города Николаева получил суровый приговор суда за то, что подрабатывал с российскими оккупантами. Суд признал его виновным в разглашении конфиденциальной информации о перемещении военной техники и войск ВСУ.