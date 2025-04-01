Мешканка Харкова отримала 15 років позбавлення волі за шпигунство на користь РФ

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Мешканка Харкова отримала суворий вирок за те, що шпигувала на користь російських окупантів. Вона коригувала ракетно-бомбові удари по місту, але була викрита СБУ.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

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Що відомо про цю справу

Згідно з матеріалами Служби безпеки України, жінка, діючи як агент російських спецслужб, коригувала удари по місту, зокрема, на об'єкти військової інфраструктури Збройних Сил України.

Співробітники СБУ затримали її під час спроби передати російським кураторам координати для вогневого ураження.

За результатами слідства, зловмисниця була завербована дистанційно через прокремлівські Telegram-канали. Вона самостійно збирала геолокації потенційних цілей, фотографувала їх та позначала координати на картах.

Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, який використовувався для зв'язку з російським куратором. Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось про громадянина Молдови, який мешкає в невизнаній республіці, і який за завданням спецслужб ПМР, збирав таємну інформацію про новітні розробки українських дронів. Проте його викрили — чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув'язнення.

А житель міста Миколаєва отримав суворий вирок суду за те, що підпрацьовував з російськими окупантами. Суд визнав його винним у розголошенні конфіденційної інформації про переміщення військової техніки та військ ЗСУ.