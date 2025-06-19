Студента из Харькова судили за сотрудничество с ФСБ

В Харькове судили студента — докладывал о ВСУ кураторам из ФСБ
На Харьковщине судили студента, который предоставлял информацию о ВСУ российской ФСБ. Он получил суровое наказание.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Как выяснил Основянский районный суд Харькова, студент "Центра профессионально-технического образования № 2" передал представителям ФСБ информацию о местонахождении воинских частей и техники ВСУ. Обвиняемый сфотографировал экран своего мобильного телефона с открытой картой приложения "Google Maps", на которой обозначил места дислокации воинских частей и техники ВСУ в Харькове. Затем он отправил это фото через мессенджер Telegram представителю ФСБ РФ.
А на следующий день студент повторно прислал фотографию экрана своего телефона с картой Харькова, на которой обозначил здание, где находился личный состав ВСУ. Он также указал координаты, считая их наиболее уязвимыми для вражеского удара.
Суд установил, что информация о дислокации военнослужащих и военной техники по указанным координатам не была доступной в открытых источниках.
Решение суда
На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, но отказался давать показания. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого расходы за проведение трех судебных компьютерно-технических экспертиз в размере 38 621 гривен.
Ранее сообщалось, что военный ВСУ передавал сотруднику ФСБ информацию о местах расположения и операций украинских Сил обороны. Однако на этом его разоблачили правоохранители.
А в Ровенской области городской суд признал виновной женщину, которая сообщала в мессенджер Viber о расположении патрулей ТЦК. Она получила наказание суда.
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