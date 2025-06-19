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Главная Харьков В Харькове судили студента — докладывал о ВСУ кураторам из ФСБ

В Харькове судили студента — докладывал о ВСУ кураторам из ФСБ

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Дата публикации 19 июня 2025 03:32
Студента из Харькова судили за сотрудничество с ФСБ
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Детали дела Решение суда

На Харьковщине судили студента, который предоставлял информацию о ВСУ российской ФСБ. Он получил суровое наказание.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснил Основянский районный суд Харькова, студент "Центра профессионально-технического образования № 2" передал представителям ФСБ информацию о местонахождении воинских частей и техники ВСУ. Обвиняемый сфотографировал экран своего мобильного телефона с открытой картой приложения "Google Maps", на которой обозначил места дислокации воинских частей и техники ВСУ в Харькове. Затем он отправил это фото через мессенджер Telegram представителю ФСБ РФ.

А на следующий день студент повторно прислал фотографию экрана своего телефона с картой Харькова, на которой обозначил здание, где находился личный состав ВСУ. Он также указал координаты, считая их наиболее уязвимыми для вражеского удара.

Суд установил, что информация о дислокации военнослужащих и военной техники по указанным координатам не была доступной в открытых источниках.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, но отказался давать показания. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого расходы за проведение трех судебных компьютерно-технических экспертиз в размере 38 621 гривен.

Ранее сообщалось, что военный ВСУ передавал сотруднику ФСБ информацию о местах расположения и операций украинских Сил обороны. Однако на этом его разоблачили правоохранители.

А в Ровенской области городской суд признал виновной женщину, которая сообщала в мессенджер Viber о расположении патрулей ТЦК. Она получила наказание суда.

суд ВСУ Харьков шпионаж Telegram ФСБ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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