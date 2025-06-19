Студента з Харкова судили за співробітництво з ФСБ

Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

На Харківщині судили студента, який надавав інформацію про ЗСУ російській ФСБ. Він отримав суворе покарання.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясував Основ'янський районний суд Харкова, студент "Центру професійно-технічної освіти № 2" передав представникам ФСБ інформацію щодо місцезнаходження військових частин та техніки ЗСУ. Обвинувачений сфотографував екран свого мобільного телефону з відкритою картою додатку "Google Maps", на якій позначив місця дислокації військових частин та техніки ЗСУ в Харкові. Потім він надіслав це фото через месенджер Telegram представнику ФСБ РФ.

А наступного дня студент повторно надіслав фотографію екрана свого телефону з картою Харкова, на якій позначив будівлю, де знаходився особовий склад ЗСУ. Він також вказав координати, вважаючи їх найбільш вразливими для ворожого удару.

Суд встановив, що інформація про дислокацію військовослужбовців та військової техніки за зазначеними координатами не була доступною у відкритих джерелах.

Рішення суду

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, але відмовився давати показання. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Крім того, суд постановив стягнути з обвинуваченого витрати за проведення трьох судових комп'ютерно-технічних експертиз в розмірі 38 621 гривень.

Раніше повідомлялось, що військовий ЗСУ передавав співробітнику ФСБ інформацію щодо місць розташування та операцій українських Сил оборони. Однак на цьому його викрили правоохоронці.

А у Рівненській області міський суд визнав винною жінку, яка повідомляла в месенджер Viber про розташування патрулів ТЦК. Вона отримала покарання суду.