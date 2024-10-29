В Харькове осудили женщину, которая корректировала удары оккупантов с помощью селфи

В Харькове судили женщину, корректировавшую российские ракеты
В Харькове судили женщину, корректировавшую российские ракетные удары. За решеткой она проведет десять лет.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 29 октября.
Детали дела
Летом 2022 года женщина навела ракеты российских оккупантов на местный завод энергетической отрасли Украины, на котором она работала. Для корректировки атаки она сделала селфи возле промышленного объекта и отправила фото захватчикам.
Кроме того, с помощью селфи российский информатор передавала данные о воздушных атаках на позиции украинских войск, которые защищают областной центр. Чтобы скрыть свои преступные действия, женщина удаляла файлы после каждого контакта с ФСБ и регулярно меняла мобильные телефоны.
Сотрудники СБУ разоблачили фигурантку и задержали ее, когда она готовила новые координаты для огневого поражения.
У женщины изъяли телефон, который она использовала для корректировки воздушных ударов по региону.
Следствие установило, что предательница попала в поле зрения захватчиков во время поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.
А после 24 февраля 2022 года на женщину дистанционно вышел представитель ФСБ и предложил ей сотрудничество.
Что решил суд
Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).
Ей назначили десять лет заключения.
Напомним, в Донецкой области был задержан агент российских спецслужб, который, маскируясь под "волонтера", передавал оккупантам данные о расположении украинских войск.
Также СБУ задержала российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны в Донецкой области и способствовала россиянам в наступлении на Покровск.
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