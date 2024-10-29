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В Харькове судили женщину, корректировавшую российские ракеты

29 октября 2024 18:12
Виктория Козырь - редактор
В Харькове осудили женщину, которая корректировала удары оккупантов с помощью селфи
Сотрудники СБУ и задержанная женщина. Фото: СБУ
Виктория Козырь - редактор

В Харькове судили женщину, корректировавшую российские ракетные удары. За решеткой она проведет десять лет.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 29 октября.

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Детали дела

Летом 2022 года женщина навела ракеты российских оккупантов на местный завод энергетической отрасли Украины, на котором она работала. Для корректировки атаки она сделала селфи возле промышленного объекта и отправила фото захватчикам.

Кроме того, с помощью селфи российский информатор передавала данные о воздушных атаках на позиции украинских войск, которые защищают областной центр. Чтобы скрыть свои преступные действия, женщина удаляла файлы после каждого контакта с ФСБ и регулярно меняла мобильные телефоны.

В Харькове женщина корректировала российские обстрелы
Мобильные телефоны женщины. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили фигурантку и задержали ее, когда она готовила новые координаты для огневого поражения.

У женщины изъяли телефон, который она использовала для корректировки воздушных ударов по региону.

Следствие установило, что предательница попала в поле зрения захватчиков во время поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

А после 24 февраля 2022 года на женщину дистанционно вышел представитель ФСБ и предложил ей сотрудничество.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Ей назначили десять лет заключения.

Напомним, в Донецкой области был задержан агент российских спецслужб, который, маскируясь под "волонтера", передавал оккупантам данные о расположении украинских войск.

Также СБУ задержала российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны в Донецкой области и способствовала россиянам в наступлении на Покровск.

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