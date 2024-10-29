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У Харкові судили жінку, яка коригувала російські ракети

29 жовтня 2024 18:12
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові засудили жінку, яка коригувала удари окупантів за допомогою селфі
Співробітники СБУ та затримана жінка. Фото: СБУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судили жінку, яка коригувала російські ракетні удари. За ґратами вона проведе десять років.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у вівторок, 29 жовтня.

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Деталі справи 

Влітку 2022 року жінка навела ракети російських окупантів на місцевий завод енергетичної галузі України, на якому вона працювала. Для коригування атаки вона зробила селфі біля промислового об’єкта і відправила фото загарбникам.

Крім того, за допомогою селфі російська інформаторка передавала дані про повітряні атаки на позиції українських військ, які захищають обласний центр. Щоб приховати свої злочинні дії, жінка видаляла файли після кожного контакту з ФСБ та регулярно змінювала мобільні телефони.

У Харкові жінка коригувала російські обстріли
Мобільні телефони жінки. Фото: СБУ 

Співробітники СБУ викрили фігурантку та затримали її, коли вона готувала нові координати для вогневого ураження.

У жінки вилучили телефон, який вона використовувала для коригування повітряних ударів по регіону.

Слідство встановило, що зрадниця потрапила у поле зору загарбників під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну.

А після 24 лютого 2022 року на жінку дистанційно вийшов представник ФСБ і запропонував їй співпрацю.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Їй призначили десять років ув'язнення.

Нагадаємо, у Донецькій області було затримано агента російських спецслужб, який, маскуючись під "волонтера", передавав окупантам дані про розташування українських військ.

Також СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала за Силами оборони на Донеччині та сприяла росіянам у наступі на Покровськ.

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