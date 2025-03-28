Харьковчанка получила 7 лет за убийство сожителя

Фемида. Фото: Pixabay

В Харькове суд признал виновной 31-летнюю женщину в убийстве сожителя. Она смертельно ранила его ножом во время конфликта на почве ревности.

Об этом говорится в приговоре Единого государственного реестра судебных решений.

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Инцидент произошел 24 сентября 2024 года в частном доме, где пара временно проживала. По данным следствия, в тот день женщина вместе с мужем и друзьями употребляла алкоголь. После внезапной ссоры, вызванной ревностью к другой женщине, обвиняемая схватила нож и нанесла удар в грудь мужчины, пробив легкое и повредив легочную артерию. После этого, по показаниям свидетелей, она переодела мужчину, положила его на диван и сказала, что он просто спит.

Свидетели также сообщили, что сначала никто не подозревал о серьезности ситуации. Лишь через некоторое время стало понятно, что у пострадавшего нет пульса, после чего вызвали скорую. Медики констатировали смерть. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от массивной кровопотери, а характер раны указывал на целенаправленный удар.

Обвиняемая признала вину полностью, искренне раскаялась и просила суд учесть это как смягчающее обстоятельство. Она также заявила о намерении проходить службу в ВСУ. Однако потерпевшая сторона настаивала на суровом наказании.

Суд учел признание, отсутствие судимостей, искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием. В то же время характер преступления особо тяжкий, поэтому он стал определяющим для приговора. В итоге женщину приговорили к семи годам заключения. Также с нее взыщут более 39 тысяч гривен расходов за проведение экспертиз.

Напомним, в Кропивницком судили мужчину, который сделал для товарища фиктивную справку ВВК.

Также на Львовщине суд поставил точку и вынес приговор по резонансному делу по подозрению убийства отца сыном.