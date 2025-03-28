Харків’янка отримала 7 років за вбивство співмешканця

Феміда. Фото: Pixabay

У Харкові суд визнав винною 31-річну жінку у вбивстві співмешканця. Вона смертельно поранила його ножем під час конфлікту на ґрунті ревнощів.

Про це йдеться у вироку Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Інцидент трапився 24 вересня 2024 року у приватному будинку, де пара тимчасово проживала. За даними слідства, того дня жінка разом із чоловіком та друзями вживала алкоголь. Після раптової сварки, спричиненої ревнощами до іншої жінки, обвинувачена схопила ніж та завдала удару в груди чоловікові, пробивши легеню та пошкодивши легеневу артерію. Після цього, за показами свідків, вона переодягнула чоловіка, поклала його на диван та сказала, що він просто спить.

Свідки також повідомили, що спочатку ніхто не підозрював про серйозність ситуації. Лише через деякий час стало зрозуміло, що у потерпілого немає пульсу, після чого викликали швидку. Медики констатували смерть. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від масивної крововтрати, а характер рани вказував на цілеспрямований удар.

Обвинувачена визнала провину повністю, щиро розкаялася і просила суд врахувати це як пом’якшувальну обставину. Вона також заявила про намір проходити службу в ЗСУ. Проте потерпіла сторона наполягала на суворому покаранні.

Суд врахував зізнання, відсутність судимостей, щире каяття та співпрацю зі слідством. Водночас характер злочину особливо тяжкий, тож він став визначальним для вироку. У підсумку жінку засудили до семи років ув’язнення. Також з неї стягнуть понад 39 тисяч гривень витрат за проведення експертиз.

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