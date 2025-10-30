Харьковчанку посадили на 15 лет за госизмену - помогала совершать воздушные атаки

Бойцы спецподразделения СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

В Харькове суд признал государственной изменницей жительницу города, которая по заданию спецслужб РФ занималась фотографированием позиций украинских военных. Женщина даже прошла специальное обучение с помощью кураторов.

Об этом говорится в сообщении СБУ Харьковской области.

Детали дела

Согласно данным следствия, женщина была завербована российской разведкой и занималась фотографированием позиций украинских военных. Полученная информация передавалась врагу для проведения воздушных атак.

Следствием установлено, что женщина прошла обучение с целью скрытой слежки. Во время обыска был изъят мобильный телефон, содержащий доказательства ее преступной деятельности.

В суде женщина сначала признала свою вину, но позже отказалась от этого и отказалась давать показания.

Решение суда

Несмотря на то что подсудимая имеет органическое расстройство личности и относится к III группе инвалидности, экспертиза определила, что она осознает свои действия и способна руководить ими. В результате суд признал ее виновной в государственной измене и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

