Україна
Харків У Харкові судили жінку за держзраду — шпигувала на користь РФ

У Харкові судили жінку за держзраду — шпигувала на користь РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 20:47
Харків'янку посадили на 15 років за держзраду — допомагала скоювати повітряні атаки
Бійці спецпідрозділу СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

У Харкові суд визнав державною зрадницею мешканку міста, яка за завданням спецслужб РФ займалася фотографуванням позицій українських військових. Жінка навіть пройшла спеціальне навчання за допомогою кураторів.

Про це йдеться у повідомленні СБУ Харківщини.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з даними слідства, жінка була завербована російською розвідкою та займалася фотографуванням позицій українських військових. Отримана інформація передавалася ворогу для проведення повітряних атак.

Слідством встановлено, що жінка пройшла навчання з метою прихованого стеження. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, що містив докази її злочинної діяльності.

У суді жінка спочатку визнала свою провину, але пізніше відмовилася від цього та відмовилась надавати свідчення. 

Рішення суду

Попри те що підсудна має органічний розлад особистості та належить до III групи інвалідності, експертиза визначила, що вона усвідомлює свої дії та здатна керувати ними. В результаті суд визнав її винною у державній зраді та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали співробітницю банку, яка передавала окупантам РФ дані про розташування бійців ЗСУ та об’єктів інфраструктури. Жінка співпрацювала з ворогом через Telegram. 

А на Донеччині судили жінку за скоєння державної зради. Вона наводила ракети на підрозділи ЗСУ та навіть здала координати власної куми, яка підтримувала Україну.

СБУ суд Харків держзрада судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
