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В Харькове будут судить "благотворителя", который вместо авто на фронт купил себе криптовалюту

22 сентября 2023 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харькове будут судить "благотворителя", который вместо авто на фронт купил себе криптовалюту
Задержан псевдоволонтер из Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харькове будут судить главу благотворительного фонда, который вместо автомобиля на фронт приобрел криптовалюту. Псевдоволонтер присвоил 253 тысячи гривен.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Что известно о псевдоволонтере

Правоохранители выяснили, что в сентябре 2022 года руководитель одного из харьковских акционерных обществ решил предоставить внедорожник одной из воинских частей, выполняющей боевые задания по отражению военной агрессии РФ против Украины.

Автомобиль планировали ввезти из-за границы в качестве гуманитарной помощи. Поскольку общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и не имеет возможности самостоятельно приобрести транспортное средство из-за границы, руководство предприятия обратилось к 34-летнему председателю благотворительной организации.

Как известно, для этого "волонтеру" на счет фонда поступили средства в размере 253 тыс. гривен. Однако он не спешил покупать авто, а перевел эти средства частями на свой счет и приобрел криптовалюту, компьютерную технику, потратив остаток на собственные нужды.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, а также по факту распоряжения имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем (ч. 4 ст.191, ч.1 ст.209 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Напомним, 21 сентября в Хмельницкой области работники Нацполиции и СБУ проводили обыски у чиновника Министерства обороны, который, вероятно, является организатором семейного бизнеса по закупкам для военнослужащих. Следователи говорят, что он присваивал средства из госбюджета.

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