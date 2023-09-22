У Харкові судитимуть "благодійника", який замість авто на фронт купив собі криптовалюту

Затриманий псевдоволонтер з Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові судитимуть голову благодійного фонду, який замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту. Псевдоволонтер присвоїв 253 тис. гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Правоохоронці з'ясували, що у вересні 2022 року керівник одного з харківських акціонерних товариств вирішив надати позашляховик одній із військових частин, яка виконує бойові завдання по відбиттю військової агресії РФ проти України.

Автомобіль планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу. Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво підприємства звернулось до 34-річного голови благодійної організації.

Як відомо, для цього "волонтеру" на рахунок фонду була надішли кошти у розмірі 253 тис. гривень. Проте він не поспішав купувати авто, а переказав ці кошти частинами на власний рахунок та придбав криптовалюту, комп’ютерну техніку, витративши залишок на власні потреби.

Відтак, Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, а також за фактом розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, 21 вересня у Хмельницькій області працівники Нацполіції та СБУ проводили обшуки у чиновника Міністерства оборони, який, ймовірно, є організатором сімейного бізнесу щодо закупівель для військовослужбовців. Слідчі кажуть, що він привласнював кошти з держбюджету.