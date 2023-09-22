Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові судитимуть "благодійника", який замість авто на фронт купив собі криптовалюту arrow

У Харкові судитимуть "благодійника", який замість авто на фронт купив собі криптовалюту

22 вересня 2023 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Харкові судитимуть "благодійника", який замість авто на фронт купив собі криптовалюту
Затриманий псевдоволонтер з Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харкові судитимуть голову благодійного фонду, який замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту. Псевдоволонтер присвоїв 253 тис. гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

Читайте також:

Що відомо про псевдоволонтера

Правоохоронці з'ясували, що у вересні 2022 року керівник одного з харківських акціонерних товариств вирішив надати позашляховик одній із військових частин, яка виконує бойові завдання по відбиттю військової агресії РФ проти України. 

Автомобіль планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу. Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво підприємства звернулось до 34-річного голови благодійної організації.

Як відомо, для цього "волонтеру" на рахунок фонду була надішли кошти у розмірі 253 тис. гривень. Проте він не поспішав купувати авто, а переказав ці кошти частинами на власний рахунок та придбав криптовалюту, комп’ютерну техніку, витративши залишок на власні потреби.

Відтак, Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, а також за фактом розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, 21 вересня у Хмельницькій області працівники Нацполіції та СБУ проводили обшуки у чиновника Міністерства оборони, який, ймовірно, є організатором сімейного бізнесу щодо закупівель для військовослужбовців. Слідчі кажуть, що він привласнював кошти з держбюджету.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз